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Когда в Украине полноценно заработает новая Таможня: Нефьодов назвал сроки

21 августа, 11:13

Глава Таможенной службы рассказал о том, какие решения еще нужно принять

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

Государственная таможенная служба Украины (ГТС), которую уже зарегистрировали как юрлицо, полноценно запустится в конце сентября-начале октября 2019 года. Таким прогнозом поделился глава службы Максим Нефьодов после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

"Чтобы полноценно она (Таможенная служба. – Ред.) заработала, Кабмин должен принять дополнительное решение о возложении обязанностей на Гостаможслужбу. … Если все будет по плану, то новое правительство, которое будет сформировано в сентябре, приблизительно в конце сентября или в самом начале октября может возложить на нас такие функции. И мы официально заработаем", – сказал Нефьодов.

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По его словам, с 26 августа начнется процесс перевода сотрудников из Государственной фискальной службы (ГФС) в новосозданную таможенную, чтобы через месяц полностью сформировать состав центрального аппарата ведомства. Однако Министерство финансов должно утвердить предельную численность ГТС для полноценного старта работы службы.

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"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем процесс перевода первых людей в центральный аппарат. Если все пойдет по плану, то уже на следующем заседании Кабмин согласует создание территориальных органов… Ожидаю, что через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован", – сказал чиновник.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верланов.

Ранее Максим Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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таможня ГФС Максим Нефьодов Нефьодов Государственная таможенная служба

Источник: УНИАН

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