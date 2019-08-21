Когда в Украине полноценно заработает новая Таможня: Нефьодов назвал сроки

Глава Таможенной службы рассказал о том, какие решения еще нужно принять

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

Государственная таможенная служба Украины (ГТС), которую уже зарегистрировали как юрлицо, полноценно запустится в конце сентября-начале октября 2019 года. Таким прогнозом поделился глава службы Максим Нефьодов после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

"Чтобы полноценно она (Таможенная служба. – Ред.) заработала, Кабмин должен принять дополнительное решение о возложении обязанностей на Гостаможслужбу. … Если все будет по плану, то новое правительство, которое будет сформировано в сентябре, приблизительно в конце сентября или в самом начале октября может возложить на нас такие функции. И мы официально заработаем", – сказал Нефьодов.

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По его словам, с 26 августа начнется процесс перевода сотрудников из Государственной фискальной службы (ГФС) в новосозданную таможенную, чтобы через месяц полностью сформировать состав центрального аппарата ведомства. Однако Министерство финансов должно утвердить предельную численность ГТС для полноценного старта работы службы.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем процесс перевода первых людей в центральный аппарат. Если все пойдет по плану, то уже на следующем заседании Кабмин согласует создание территориальных органов… Ожидаю, что через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован", – сказал чиновник.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верланов.

Ранее Максим Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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