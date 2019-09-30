Когда в Украине синхронизируют кадастры: Гончарук озвучил сроки

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Правительство Украины инициировало объединение баз данных в системе Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

"Мы начали наводить порядок в системе Государственного земельного кадастра. Если говорить простыми словами, у нас в Украине много разных баз данных, которые должны были быть основаны на карте Украины. Но так вышло, что у каждого органа появилась какая-то своя карта. И кто-то туда что-то наносит, но чаще не наносит... Все эти данные теряются, их невозможно найти, ими манипулируют и на их основании рассказывают сказки. И таким образом множится коррупция. <...> Мы провели большое совещание, и я дал поручение объединить все эти базы данных", – сказал глава правительства в своем видеоблоге "Чашка премьера".

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По словам Гончарука, в течение ближайшего месяца правительственные специалисты, в частности айтишники и бизнес-аналитики будут работать с государственными органами, которые являются носителями баз данных. Цель – максимально синхронизировать данные до конца 2019 года.

"Мы не уверены, что у нас получится сделать все до конца года, но значительную асть мы сделаем точно. <...> Это даст возможность собрать в одном месте информацию про земельные участки, недвижимость, увидеть, как может развиваться город. Таким образом собранная и обработанная информация даст возможность: во-первых, побороться с коррупцией, а во-вторых сделать более удобным использование информации, которой владеет государство. Вы будете намного лучше понимать, что такое Украина", – заверил Гончарук.

Ранее Гончарук уже заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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