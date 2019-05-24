Когда в Украине заработает новый стандарт на пшеницу: названа дата

Его представят во время Международной агропромышленной выставки

Фото: Pixabay

Новый стандарт качества на пшеницу вступает в силу в Украине с 10 июня 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Презентация состоится во время 31-й Международной агропромышленной выставки "Агро-2019" в Киеве.

"Новый стандарт ГСТУ 3768: 2019 "Пшеница. Технические условия" вводится в действие 10 июня 2019 года до начала нового маркетингового года 2019/2020 (с июля 2019 по июнь 2020. – Ред.). Одновременно отменяется стандарт ГСТУ 3768:2010", – сказано в сообщении.

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Заместитель главы Минагрополитики Елена Ковалева заявила, что разработка нового стандарта на пшеницу – это результат общей работы, нахождения компромиссов и учета интересов всех участников рынка.

"Стандарт, что важно, вступает в силу до начала нового маркетингового года 2019/2020, поэтому не возникнет неудобств относительно изменений классов пшеницы при хранении и транспортировке", – пояснила она.

По ее словам, новый стандарт предусматривает сокращение количества классов зерна пшеницы мягкой непродовольственной группы, повышение и уточнение показателей хлебопекарского качества, а также гармонизацию с международными стандартами (ISO).

Ранее планировалось, что новый стандарт качества на пшеницу вступит в силу с 1 августа 2019 года, однако 22 мая Европейская Бизнес Ассоциация призвала Минэкономразвития, Минагрополитики и Украинский научно-исследовательский и учебный центр с просьбой перенести срок его введения на начало июня.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

По мнению ученых, урожай зерновых и зернобобовых в 2019 году составит 68,4 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

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