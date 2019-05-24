Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Когда в Украине заработает новый стандарт на пшеницу: названа дата

24 мая, 06:06

Его представят во время Международной агропромышленной выставки

Фото: Pixabay

Новый стандарт качества на пшеницу вступает в силу в Украине с 10 июня 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Презентация состоится во время 31-й Международной агропромышленной выставки "Агро-2019" в Киеве.

"Новый стандарт ГСТУ 3768: 2019 "Пшеница. Технические условия" вводится в действие 10 июня 2019 года до начала нового маркетингового года 2019/2020 (с июля 2019 по июнь 2020. – Ред.). Одновременно отменяется стандарт ГСТУ 3768:2010", – сказано в сообщении.

Читайте также

Заместитель главы Минагрополитики Елена Ковалева заявила, что разработка нового стандарта на пшеницу – это результат общей работы, нахождения компромиссов и учета интересов всех участников рынка.

"Стандарт, что важно, вступает в силу до начала нового маркетингового года 2019/2020, поэтому не возникнет неудобств относительно изменений классов пшеницы при хранении и транспортировке", – пояснила она.

По ее словам, новый стандарт предусматривает сокращение количества классов зерна пшеницы мягкой непродовольственной группы, повышение и уточнение показателей хлебопекарского качества, а также гармонизацию с международными стандартами (ISO).

Ранее планировалось, что новый стандарт качества на пшеницу вступит в силу с 1 августа 2019 года, однако 22 мая Европейская Бизнес Ассоциация призвала Минэкономразвития, Минагрополитики и Украинский научно-исследовательский и учебный центр с просьбой перенести срок его введения на начало июня.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

По мнению ученых, урожай зерновых и зернобобовых в 2019 году составит 68,4 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. 

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег зерно, пшеница, Минагропрод, зерновые

Вы сейчас просматриваете новость " Когда в Украине заработает новый стандарт на пшеницу: названа дата". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина резко нарастила экспорт зерновых благодаря кукурузе

9 апреля, 20:30

Госпотребслужба обнародовала данные по экспорту на 9 апреля

Украина преодолела исторический рубеж: стали известны окончательные итоги урожая

27 марта, 16:10

Половину урожая зерновых в 2018 году составила кукуруза

Россия теснит Украину на мировом рынке пшеницы

8 января, 14:42

Экспорт зерновой культуры из Украины заметно снизился

В Украине разгар посевной: аграрии начали сажать кукурузу

11 апреля, 10:46

Площади под пшеницу засеяны уже на 85%, а ячменя – на все 90%

Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря

Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Доктор Комаровский "разнес" популярный препарат для иммунитета

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

РФ в Крыму выселяет крымских татар и заселяет россиян - Джемилев

Так выглядит любовь: жена Евгения Кошевого опубликовала их снимки

Как восстановить печень

Просыпаетесь с 3 до 5 утра: знайте, это всё не спроста

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Почему нельзя кипятить воду дважды?

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь