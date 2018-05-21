Когда заканчиваются деньги: где и как взять в долг за 30 минут

Как быстро оформить кредит и почему не стоит одалживать деньги у родственников

Деньги заканчиваются, а зарплату ждать еще неделю, хочется уже сейчас начать делать ремонт или не сидеть в отпуске дома, а откладывать придется несколько месяцев. С такими проблемами миллионы украинцев сталкиваются практически ежедневно. Но и решают они их всего за полчаса. Сайт "Сегодня" выяснил, как украинцам быстро оформить кредит и почему не стоит одалживать деньги у родственников.

В развитых странах не принято постоянно откладывать на "черный день" или тем более просить в долг у друзей или родственников. Вместо этого они оформляют кредитные карты, рассказывает председатель правления банка ПУМБ Сергей Черненко.

"В Швеции, где обучение бесплатное, 85% процентов студентов берут кредиты на жилье, аренду квартиры, личные нужды. В США, где обучение не из дешевых, молодые люди одолжили на образование более триллиона долларов", – рассказывает банкир.

Активно берут кредиты и украинцы. Во-первых, это удобно. Не нужно копить или отказываться от самого необходимого, чтобы позволить себе запоминающийся отпуск или хороший ремонт. Во-вторых, не придется попадать в неловкую ситуацию, одалживая у друзей или даже родственников. Кредит возвращается небольшими платежами, поэтому на семейном бюджете он особо не отобразится.

Кредитку лучше оформлять заранее. Пока ею не пользуешься, никакие проценты и комиссии платить не нужно. А когда деньги понадобились – всегда есть возможность расплатиться кредитной картой или снять с нее деньги в банкомате.

Оформление такой кредитной карты, по словам Сергея Черненко, в банке ПУМБ займет всего лишь 30 минут. То есть получить ее можно даже за обеденный перерыв на работе. На сайте банка можно оставить свои контакты, в ближайшее время перезвонит оператор и задаст несколько вопросов. Уже после короткого разговора он озвучит предварительное решение о возможности выдачи кредитной карты.

Также оператор подскажет, где находится ближайшее отделение и когда лучше прийти. С собой нужно принести оригинал ИНН и паспорт. Иногда могут запросить справку о заработной плате. Для пенсионеров – справку из Пенсионного фонда или пенсионное удостоверение. Также обязательное условие – постоянный доход. Нужно как минимум 6 последних месяцев официально работать или получать пенсию.

В отделении менеджер примет документы, здесь же озвучит окончательное решение и, если оно положительное – сразу выдаст кредитную карту. Как только она оказалась у вас в руках, деньги можно тратить.