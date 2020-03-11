Когда закончится нефтяной конфликт: прогноз эксперта

Эксперты пока не могут спрогнозировать сроки завершения торгового конфликта между странами ОПЕК и Россией, который серьезным образом дестабилизировал ситуацию на рынке энергоресурсов. Об этом рассказывается в статье "Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине".

После черного понедельника, запомнившегося грандиозным снижением цен на нефть, рынок несколько успокоился.

Тем не менее эксперты прогнозируют, что это только начало грядущей "нефтяной войны", которая может растянуться не на один месяц. Например, эксперты агентства Bloomberg, что в следующем квартале мир может увидеть, вероятно, самые низкие цены на нефть за последние 20 лет.

"Будет ли конфликт между Россией и ОПЕК продолжительным, никто не знает. Поэтому не очень понятно, какие будут последствия на рынках природных ресурсов. Причем очень опасно, что все это происходит на фоне распространения коронавируса", – говорит экономический эксперт, президент компании FINTELECT Эдвард Дубинский.

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Он считает, что падение на рынках природных ресурсов продолжится, потому что спрос на природные ресурсы, включая нефть, в большой степени формирует Китай, а он сейчас страдает из-за короновируса. Поэтому экономика в Китае ослабляется, а это значит, что цены на природные ресурсы будут оставаться низкими, включая цены на нефть.

"Финансовые рынки, которые были "перегреты", скорее всего, тоже продолжат падать, стремясь к достижению более рациональных цен. Этот процесс растянется во времени. Возможно, падения будут продолжаться несколько дней, потом будет отскок, потом снова несколько дневных падений, отскок и т.д. Мы считаем, что такая ситуация будет следующих месяцев шесть", – говорит Эдвард Дубинский.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что трагические новости об эпидемии коронавируса COVID-19 негативно повлияли на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году. Чтобы нейтрализовать этот эффект, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением.

Сайт "Сегодня" рассказывал о том, что экономические проблемы, к которым привело распространение коронавируса, приближаются к своему пику. Размах стимулов и карантинных мер со стороны правительств разных стран пугает население, выливаясь порой в панику и резкое изменение потребительских настроений.

Напомним, ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что Европа испытает экономический шок, сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на эпидемию. Еврокомиссия готова предоставить 25 млрд евро для борьбы с негативными экономическими последствиями COVID-19.

Также в Еврокомиссии предупреждали, что стремительное распространение в Европе, и в Италии в частности, коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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