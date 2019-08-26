Когда заработает Служба финансовых расследований: у Зеленского назвали сроки

Данил Гетманцев. Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесет на рассмотрение Верховной Рады одним из первых законопроект о Службе финансовых расследований (СФР). Об этом рассказал претендент на должность руководителя комитета Даниил Гетманцев, который ранее анонсировал борьбу с бизнесом, маскирующимся под ФЛП.

"Я считаю, что это зависит от первого лица, которое будет руководить. Если это лидер, то он сможет все организовать. Да, может быть, три месяца — это оптимистический прогноз, но полгода — это максимум, необходимый для запуска этого органа на полную", – отметил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

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Проект соответствующего закона уже практически готов, однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается.

"Мы против того, чтобы она была в структуре президента, чтобы он назначал и увольнял главу службы. Это антиконституционно. Поэтому, скорее всего, это [будет] министр финансов", - отметил нардеп.

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Напомним, также Гетманцев анонсировал, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. В это число входят и те документы, которые уже зарегистрированы в Раде или даже прошли первое чтение, но "зависли" перед вторым.

Как сообщали новости "Сегодня", в 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

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