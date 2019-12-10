Когда зарплаты в Украине дорастут до уровня Польши: Милованов обнародовал подсчеты

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Зарплаты украинцев вырослии продолжают расти, но уже намного медленнее, чем два-три месяца назад. При этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что реальные зарплаты в Украине способны за семь лет достичь уровня польских.

"Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее, чем в Польше, то нам нужно семь лет, чтобы догнать зарплаты соседей", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза выше, чем в Украине.

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"Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за семь лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раза. То есть, сравним зарплаты", – написал министр.

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Напомним, ранее Милованов пожаловался на свою зарплату и сказал, что ее "ни на что не хватает".

Как известно, по официальным данным, средняя зарплата в Украине составляет 10 727 гривен по состоянию на октябрь-2019. При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

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