Когда ждать денег МВФ: в Нацбанке озвучили оптимистичный прогноз

Украина ждет миссию МВФ в сентябре, и в Национальном банке Украины (НБУ) уверены, что очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Киев сможет получить уже осенью. Такой прогноз озвучил заместитель председателя НБУ Олег Чурий в эфире "Радио НВ" .

"Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение осенью. И, думаю, осенью Украина сможет получить транш", – сказал Чурий.

По мнению заместителя председателя НБУ, несмотря на то, что миссия МВФ в Киеве будет технической, ее приезд в Украину – это сигнал о начале процесса.

Ранее политолог Алексей Голобуцкий отмечал, что если миссия МВФ должна прибыть в Киев, уже достигнут консенсус по вопросу цены на газ. Эксперт допускает, что рост цены на газ для населения может оказаться меньше запланированных ранее 60%.

При этом Министерстве финансов уже признали, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.