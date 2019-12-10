Кого считать налогоплательщиком: эксперты раскритиковали идею избирательного ценза

Достаточно дискуссионным является вопрос о том, что такая инициатива нарушает права человека

/ Фото: AFP

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Предложение бывшего главы Госслужбы Украины по труду Романа Чернеги оставить право голоса на выборах только тем гражданам, которые платят налоги, будет сложно воплотить в жизнь. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава центра "Эйдос" и член совета Реанимационного Пакета Реформ Виктор Таран.

По его словам главный вопрос – как определить, кого из украинцев можно считать неплательщиком налогов.

"Инициатива интересная, но ее сложно воплотить в жизнь. Ключевая проблема — как определить кто те люди, которые не платят налоги? Ведь по формальным признакам каждый из нас платит налоги, покупая любой товар (имеется в виду 20% НДС)", — говорит Таран.

Эксперт добавил, что в то же время достаточно дискуссионным является вопрос о том, что такая инициатива нарушает права человека. Ведь права людей — это одновременно права и обязанности. А платить налоги — это прямые обязанности граждан. Следовательно, если люди отказываются от своих обязанностей перед обществом, то вполне логично общество имеет полное право "урезать" граждан в правах.

Аналитик Киевской школы экономики Павел Яворской также отмечает, что для реализации инициативы необходимо будет дать четкое определение, кто такой налогоплательщик.

"Сейчас практически все граждане Украины, являются налогоплательщиками, поскольку платят НДС, который заложен в цену всех товаров и услуг в Украине. По такому признаку потенциальными "неплательщиками налогов" могут быть некоторые граждане Украины, которые находятся не на территории страны. Соответственно, реализация ограничения права голоса по статусу налогоплательщика требует определения конкретного перечня налогов, уплату которых будет критерием, и временной период, в течение которого гражданин не платит соответствующие налоги", ­ — говорит эксперт.

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Дмитрий Синченко из общественной организации "Ассоциация политических наук" отмечает, что крупнейшими налогоплательщиками в Украине являются юридические лица, которые, по сути выступают операторами между гражданами и государством. Именно юридические лица платят в бюджет и налоги по заработной плате, и налог на добавленную стоимость, и акцизы. Очевидно, что наделить правом голоса юридическое лицо никто не сможет.

"Если же исходить из более широкого определения налогоплательщика, то есть считать плательщиками всех, кто косвенно платит в бюджет, за отчисления из фонда заработной платы, и через уплату НДС и акцизов при покупке любого товара, то мы получим значительно большее количество избирателей, чем имеем на сегодня, ведь покупать товары (тем самым платя налоги) могут не только совершеннолетние, и не только граждане Украины. То есть, реализовать такую идею вообще будет очень сложно, хотя теоретически — возможно", — комментирует ситуацию эксперт.

Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко говорит, что налог на добавленную стоимость (НДС), как составляющая цены огромного количества товаров приносит в бюджет 38% всех доходов от налогов. В то же время налоги от доходов физлиц составляют лишь 21%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Голосовать только тем, кто платит налоги: можно ли воплотить эту идею в Украине

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Комитет избирателей Украины сравнил показатели работы действующей и предыдущей власти.

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