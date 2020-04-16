Количество безработных превышает прошлогодний показатель почти на треть – Минэкономики

Количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 16 апреля выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86,5 тыс., или на 27%, больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314,4 тысячи)", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что с начала карантина, то есть с 12 марта, в службе занятости зарегистрировались 89,2 тыс. безработных.

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При этом количество вакансий по состоянию на 1 апреля составило 54 тыс. – на треть меньше, чем на такую же дату прошлого года.

По данным Минэкономики, сейчас есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, что связано с началом весенних сельскохозяйственных работ, а также на сотрудников торговли и услуг в сферах, деятельность которых не запрещена во время карантина (продавец, кассир, повар и т.д).

Также отмечается спрос на работников логистики (курьер, водитель), здравоохранения и сферы социальных услуг (медсестра, соцработник), сферы обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Оценка уровня безработицы от Минэкономики существенно отличается от данных Торгово-промышленной палаты Украины. Там считают, что в Украине без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз.

Прогнозом о существенном росте безработицы поделился и заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. Он полагает, что уровень безработицы в этом году, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

Как во время карантина продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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