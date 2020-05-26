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Количество обращений в Службу занятости снижается

26 мая, 20:09

Виктория Подолянец

С начала карантина зарегистрировалось 236 тыс. безработных

Число официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек. На прошлой неделе зарегистрировали 19,6 тыс. безработных, свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины.

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю – от 3 до 4 тыс.", – отметили в ведомстве.

В этот же период год назад украинцев, оставшихся без работы, было почти на 67% меньше (на 202 тыс. человек).

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С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

При этом выплаты помощи по безработице с начала карантина получили 179,708 тыс. граждан.

В тренде
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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинцы активно ищут удаленную работу. Количество вакансий с возможностью удаленной работы тоже выросло. Самыми популярными по количеству таких объявлений в апреле стали офис-менеджеры – предложений для их удаленной работы стало почти вдвое больше.

При выходе из карантина львиная доля украинских компаний (62%) изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу.

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Как известно, в Украине из-за карантина вырос показатель безработицы:

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Источник: Интерфакс-Украина

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