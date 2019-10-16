Коломойский через суд вернул себе полный контроль над "Центрэнерго" – СМИ

Через 6 месяцев кредиторская задолженность "Центрэнерго" может превысить стоимость самой компании

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15 октября Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" (ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова") на постановление Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства генкомпании. Как сообщил экс-нардеп Дмитрий Крючков, основные кредиторы компании будут оспаривать принятое промежуточное решение в Верховном суде. Ранее Дмитрия Крючкова, как конечного бенефициара основного кредитора "Баланс-Групп", Генеральная прокуратура признала потерпевшим в деле о хищении средств "Центрэнерго", сообщает издание "Страна"

По словам Крючкова, это беспрецедентное решение.

"Таким образом менеджмент, подконтрольный Игорю Коломойскому, получил возможность принимать любые решение и заключать любые договора на куплю-продажу угля на "Центрэнерго", так и на продажу выработанной энергии через свои компании, которые напрямую связаны с олигарху", – говорит Крючков.

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Крючкова отметил, что данное решение суда принималось "очень увлекательно". Он заявил, что "в данном деле первая коллегия судей в полном составе взяла самоотвод, не желая принимать явно незаконное решение в пользу Коломойского. Назначенная вторая коллегия в составе трех судей также взяла самоотвод в этом же деле. И третья, в которой председательствовал судья Анатолий Верховец, приняла решение о приостановке процедуры банкротства, раскрывающий путь для безконтрольного расходованиях средств крупнейшей государственной генерации, доводя ее до состояния полной неплатежеспособности

При этом тот же судья Анатолий Верховец 16 мая 2019 года принял принципиально противоположное решение по аналогичному вопросу. В чем причина столь противоположных взглядов судьи в отношении идентичных вопросов догадаться не сложно".

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"То есть, с одной стороны власть декларирует планы приватизировать крупнейшую госкомпанию со стартовой ценой в 6 млрд грн, а с другой стороны новый менеджмент "Центрэнерго", названный Игорем Коломойским как "профессиональный" обеспечил 1,3 млрд гривен убытков за два месяца против 2,6 млрд гривен прибыли годом ранее. С учетом того, что вся произведенная "Центрэнерго" реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, – убытки государства являются прямой прибылью олигарха", – подводит итог Крючков.

По мнению Крючкова, "через 6 месяцев такой "профессиональной" деятельности кредиторская задолженность "Центрэнерго" превысит стоимость самой компании и вопрос приватизации компании так и останется очередной красивой декларацией.

Напомним, эксперты заявляют, что убытки "Центрэнерго" ложатся на плечи украинцев. При этом стоимость государственного актива, который должен быть выставлен на приватизацию, стремительно падает, уверены специалисты.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что через предприятия, связанные с Игорем Коломойским, российский уголь поставляется на госкомпанию "Центрэнерго" по цене выше "Роттердам+".

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