Коломойский использует "Центрэнерго" в ущерб государству – Корольчук

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Бизнесмен Игорь Коломойский зарабатывает на государственной компании "Центрэнерго", в результате чего государству уже нанесен 1,5 млрд гривен убытков, однако правоохранительные органы не реагируют эти на злоупотребления. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "112 канала".

"Компания "Центрэнерго", к сожалению, попала под определенное влияние окружения Игоря Коломойского. На "Центрэнерго" усилились эти позиции, Коломойский откровенно высказывал симпатию к руководству предприятия "Центрэнерго", которое изменилось, к господину Потапенко, к господину Беляеву, которые там работают. И, собственно неожиданно с июня, когда произошли изменения, "Центрэнерго" начало поставки для ферросплавного бизнеса, на Запорожский и Никопольский завод в первую очередь. Поставки электроэнергии по более низкой цене, чем та, по которой они вырабатывают электроэнергию. То есть, они фактически работали себе в убыток", - рассказал Корольчук.

Он сообщил, что "Центрэнерго" продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженным ценам – 1,1-1,3 грн кВт⋅ч, в то время как согласно установленным НКРЭКУ нормам может продавать по 1,64 кВт⋅ч. В результате государственная компания стала убыточной.

"1,5 миллиарда гривен убытков. Сначала ожидали, что будет до 1 миллиард гривен. Цифра получилась намного больше. Грубо говоря, была цена 1,64 грн с НДС за 1 кВт⋅ч к электроэнергии. Это так называемый прайс-кэп, который установила НКРЭКУ, и это цена, которую все потребители платили, промышленные потребители. "Центрэнерго" же продавало электроэнергию по цене в разные периоды по 1,1-1,3 грн, практически на 30% меньше", – пояснил Корольчук.

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Эксперт обратил внимание, что несмотря на имеющиеся злоупотребления на госпредприятии, на это не реагируют правоохранительные органы.

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"В случае "Центрэнерго" это конкретное измерение – есть убытки предприятия. Это государственное предприятие, управляет им Фонд госимущества. Фонд госимущества также меняет руководство. И, в принципе, любой правоохранительный орган, ГПУ, например, МВД, или СБУ, НАБУ, ГБР – у нас же их много очень – они могли бы заинтересоваться этим вопросом совершенно логично. У них есть также право принимать эту информацию из СМИ и проверять ее. Потому что здесь нанесен ущерб непосредственно", - сказал Корольчук.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну.

В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт⋅ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт⋅ч. Зато САП и НАБУ продолжают преследование по делу формулы "Роттердам+", несмотря на то, что есть два решения суда и по меньшей мере три независимые экспертизы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность формулы.

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