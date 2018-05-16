Комитет Европарламента одобрил макрофинансовую помощь для Украины

Сегодня, 16:45

Очередная инстанция Евросоюза дала свое согласие на выделение Украине 1 млрд евро финпомощи

Фото: AFP
Фото: AFP

Комитет Европарламента по международным делам (AFET) поддержал начало Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины, сообщил на своей странице в Facebook глава украинского Минфина Александр Данилюк.

"Приветствую такое решение евродепутатов и благодарен за их поддержку", – отметил министр, добавив, что он надеется на завтрашнюю поддержку программы макрофинансовой помощи для Украины на голосовании комитета Европарламента по вопросам международной торговли (INTA).

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Отметим, рассмотрение программы в Европарламенте запланировано на пленарное заседание ЕП в июнеПри этом условия предоставления траншей будут обсуждаться уже после утверждения программы на уровне Европарламента.

Как напоминал ранее Данилюк, одним из обязательных условий выделения финпомощи от ЕС является восстановление Украиной программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как известно, Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи в 600 млн евро в рамках прошлой программы макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро, утвержденной в 2015 году, так как Киев не выполнил ряд условий для получения этого транша.
ЕС, евросоюз, данилюк, финансовая помощь, макрофинансовая помощь

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"Сегодня"

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