Комитет Европарламента поддержал доработанную Газовую директиву ЕС

Теперь по тексту директивы должен проголосовать полный состав Европарламента на пленарной сессии

Фото: Pixabay

Комитет Европарламента поддержал доработанную Газовую директиву ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fae/5b2/5c7fae5b24501.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fae/5b2/5c7fae5b24501.jpg 2019-03-18T18:58:00+02:00 Экономика Теперь по тексту директивы должен проголосовать полный состав Европарламента на пленарной сессии

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал в понедельник проект доработанной Газовой директивы ЕС, которая расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода "Северный поток – 2". Процедуру голосования транслировала пресс-служба Европарламента.

"Комитет Европарламента поддержал поправки в Газовую директиву ЕС, – заявил глава Комитета Ежи Бузек по итогам голосования собравшимся на заседание журналистам. – Возможно голосование было слишком коротким, вы ждали большего, но это то, что я могу вам предложить сегодня".

В феврале директиву поддержал комитет постоянных представителей ЕС, затем ее текст был одобрен на переговорах между Советом ЕС и ЕП. Теперь по тексту директивы должен проголосовать полный состав Европарламента на пленарной сессии.

После этого документ утвердит Совет ЕС, а затем все страны сообщества должны включить его положения в свои национальные законодательства по энергетике. Все вышеперечисленные процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. "Северный поток – 2" предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, доработанная газовая директива, которую в феврале одобрил Комитет постоянных представителей государств ЕС, распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. В ней говорится, что оператором "Северного потока - 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии, добавила она:

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