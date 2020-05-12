Комитет Геруса поддержал антикризисный энергетический план правительства

Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал план мероприятий Министерства энергетики и окружающей среды по выходу энергетической отрасли из кризиса.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета, несмотря на предложение главы комитета Андрея Геруса принять план только во внимание без поддержки.

Перед обсуждением данного вопроса премьер Денис Шмыгаль призвал депутатов поддержать план действий Министерства энергетики.

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"Буду просить поддержать работу министерства, антикризисного штаба. Сегодня отрасль находится в сложной ситуации начиная от угольной промышленности и заканчивая атомной энергетикой", – сказал Шмыгаль.

При этом врио министра энергетики Ольга Буславец отметила, что текущая ситуация вызвана непрофессиональным управлением отрасли в прошлом году.

"Этот кризис возник вследствие бездействия, непрофессионализма людей в разных ветвях власти. Из-за этого мы пришли к многомиллиардным долгам", – сообщила Буславец.

По ее словам, предложенный план позволит министерству двигаться дальше и уже на следующем заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики рассматривать блок экономических проблем и вызовов, которые стоят перед отраслью.

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Ранее Буславец сообщала, что министерство разработало план из 20 мероприятий, которые помогут энергетической отрасли выйти из кризиса.

Как сообщалось, первое заседание штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год , что снизило напряжение в отрасли.

План предполагает комплекс мер по выводу отрасли из кризиса. В частности, решения проблемы долгов в старом и новом рынке, добровольное снижение "зеленого" тарифа, утверждение энергетического и топливного баланса, реформа PSO.

Также напомним, что Буславец призвала ГБР и другие правоохранительные органы расследовать деятельность должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до банкротства .

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Напомним, ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил Геруса в развале украинской энергетики:

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