Комитет Геруса стремится разрушить отрасль "зеленой" энергетики – нардеп

Крупнейшая солнечная электростанция Украины. Еще год тому назад 400 гектаров бывшего карьера зарастали сорняками / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Энергетический комитет Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, провалил компромиссный законопроект относительно добровольного снижения "зеленого" тарифа № 2543, который поддерживают иностранные инвесторы и представители дипломатического корпуса. Об этом заявила народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер.

"Мой законопроект относительно добровольного сокращения зеленого тарифа, согласованный с инвесторами, международными бизнес-ассоциациями, посольствами стран-инвесторов, экспертами, не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ. Не хватило одного голоса. К сожалению, мой коллега Андрей не хочет слышать ни одного голоса, кроме собственного", – написала Буймистер на своей странице в Facebook.

По ее мнению, решение комитета является негативным сигналом для инвесторов и свидетельствует о стремлении отдельных лиц уничтожить отрасль возобновляемой энергетики в Украине.

"Какой сигнал услышали сегодня в Осло, Берлине или Вене, те кто инвестировал или присматривался к Украине? Мне кажется, что кто-то хочет похоронить отрасль возобновляемой энергетики и импортировать электроэнергию и уголь из известных стран. Так будет легче, но недолго", – отметила Буймистер.

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Депутат подчеркнула, что законопроект № 2543 является компромиссным вариантом, на который согласились инвесторы, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. И пообещала добиваться его принятия до конца текущего года.

"Когда мы убедили инвесторов, чтобы они отказались от гарантированного им государством тарифа. Убедили, что компромисс и прогресс обязательно будет поддержан. В любом случае, я буду стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации зеленого тарифа в этом году. Ибо за этим стоит вопрос, в какой стране будут жить наши дети, чем они будут дышать и найдется хоть один сумасшедший, кто привезет в Украину деньги, если компромисс будет проигнорирован", – написала Буймистер.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство отмечало, что реструктуризация "зеленого" тарифа по законопроекту № 2543 позволит госпредприятию "Гарантированный покупатель" экономить до 2,5 млрд грн в год.

Послы Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальных услуг, Андрея Геруса, в котором призывают добиться на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов для сохранения инвестпривлекательности Украины.

Ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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