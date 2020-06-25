Комитет по вопросам энергетики Рады единогласно поддержал законопроект Кабмина о сокращении "зеленых" тарифов

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Украины согласовал для подачи на голосование в первом чтении законопроект Кабинета министров №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов и урегулирует кризис в секторе возобновляемой генерации. Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты комитета 25 июня, сообщает ExPro.

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Напомним, 25 июня, Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором призвал народных депутатов до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за принятие в Верховной Раде правительственного законопроекта №3658.

Согласно позиции организации, подписание меморандума с двумя основными ассоциациями, представляющими инвесторов в возобновляемую энергетику, и правительством Украины 10 июня 2020 в рамках процесса медиации является важным достижением.

При этом Энергосообщество указало, что проблемы зеленой энергетики являются лишь частью из большого перечня проблем, которые существуют на рынке электроэнергии Украины.

10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Ольга Буславец (со стороны правительства) и Украинско-Европейское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация (со стороны инвесторов в сектор ВИЭ) подписали долгожданный меморандум, определяющий компромиссные решения по дальнейшему регулированию сектора возобновляемой энергетики. Переговоры с инвесторами продолжались более полугода при предыдущем руководстве Минэнерго, однако результаты не были достигнуты.

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Подписанный документ позволяет одновременно решить два вопроса – обеспечить деятельность и инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ, который обеспечивает 20 млрд грн налоговых отчислений ежегодно и уменьшить финансовый дефицит на рынке электроэнергии, который оценивается в 50 млрд грн.

Для реализации положений меморандума Кабинет министров под руководством Дениса Шмыгаля подал в парламент законопроект №3658. Последний предусматривает снижение "зеленых" тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 г. в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 г. В свою очередь, законопроект предлагает, что государство решит проблему текущей задолженности (18 млрд грн) перед производителями "зеленой" электроэнергии – 40% к концу 2020 и 60% в следующем году (по 15% каждый квартал). На сегодня энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В SMS-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в "зеленую" энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, которые призывали Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".

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