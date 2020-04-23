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Комитет Рады эффективно поработал над законом о банках, к которому подали более 16 тысяч поправок

23 апреля, 20:04

Виктория Подолянец

Народные депутаты рассмотрели уже 15 631 правку к законопроекту о банках, принятие которого откроет возможность сотрудничества с МВФ

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел 94% поправок к банковскому законопроекту. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"Очень эффективно поработали над банковским законопроектом. 94% уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось лишь 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", – написал он в Facebook.

Остальные поправки народные депутаты планируют рассмотреть в понедельник, 27 апреля.

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"Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", – добавил Железняк.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к закону о банковской деятельности № 3260, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом.

Для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума и принять во втором чтении закон о банковской деятельности. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

Проволочки с принятием законопроекта могут привести к катастрофическим последствиям для экономики:

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НБУ банки Верховная Рада ПриватБанк закон МВФ

Источник: Сегодня

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