Комитет Рады одобрил изменения в Земельный кодекс

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В преддверии запланированного на 2020 год запуска рынка землипарламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект № 0858 по противодействию рейдерству. Документ предусматривает внесение изменений в Земельный кодекс Украины.

Как сообщил, нардеп Сергей Лабазюк на своей странице в Facebook, важные моменты этого законопроекта таковы:

поручается внести в реестр сведения по земельным участкам, право собственности на которые возникло до 2004 года и которые сейчас находятся в бумажном виде;

вводится нотариальное заверения договоров (по желанию владельцев) об отчуждении доли в уставном капитале обществ;

убираются злоупотребления с пролонгацией договоров аренды (сейчас по истечении срока аренды договор считается автоматически продленным с теми же условиями, на которых был заключен).

В частности, согласно законопроекту, если сторона хочет отказаться от автоматического возобновления договора аренды земли, она не позднее чем за 30 дней до истечения срока договора должна подать в Госреестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления договор продлевается на тот же срок и с теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, отмечается в документе.

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Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, также в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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