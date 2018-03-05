Комитет Рады одобрил законопроект о накопительных пенсиях

Сегодня, 15:03

Законопроект предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды

Фото: nezhatin.com.ua
Фото: nezhatin.com.ua

Парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Как сообщается, председатель комитета Людмила Денисова напомнила, что действующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" предусматривает введение второго уровня системы пенсионного обеспечения – накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 1 января 2019 года.

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"Единственным законопроектом, зарегистрированным в Верховной Раде, направленным на выполнение этой нормы, является законопроект №6677", – отметила Денисова на заседании комитета.

Законопроект предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды. Согласно законопроекту, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017 – 2018 годы. Этот план, в частности, предусматривает необходимость внесения законопроекта о размерах страховых взносов в накопительную систему. 

Согласно проекту Кабмина, в первом квартале 2018 года должен быть разработан и подан в Раду законопроект об определении размеров страховых взносов и базы начисления страхового взноса в систему накопительного пенсионного обеспечения, который должен определить правила и общие требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной пенсионной системе.
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Источник:

"Сегодня"

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