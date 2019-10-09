Комитет Рады, разрешивший импорт электроэнергии из России, анонсировал удар по "зеленой" энергетике

В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений

Фото: saee.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обнародовал варианты увеличения фискального давления на сектор возобновляемой энергетики. Информация обнародована на официальном сайте комитета.

Ссылаясь на проведенный 27 сентября на базе комитета круглый стол, где обсуждались проблемы с финансированием "зеленой" генерации, а также заявлено о необходимости законодательных изменений, в том числе по текущим проектам, указываются следующие варианты:

ретроспективное урезания тарифа (менее предпочтительный вариант);

новый налог в государственный бюджет на существующие станции (windfall tax, специальный сбор с выручки к 2030 году), уменьшение акциза на электроэнергию на сумму такого налога;

налог на существующие станции в местные бюджеты (2-3% от дохода);

ограничения сроков Pre-PPA, которые предусматривают использование "зеленого" тарифа, начиная с 2020 года;

изменение "зеленого" тарифа с 2020 года для новых станций;

дополнительный экологический налог на выбросы СО2 как источник финансирования "зеленой" генерации.

Отмечается, что такие изменения, вероятно, могут касаться СЭС и ВЭС, которые введены в эксплуатацию в 2017-2019 годах.

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"В ближайшие дни будет объявлено заседание рабочей группы по наработке конкретных законодательных изменений", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Рада разрешила закупать украинским предприятиям электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. Импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

С июля 2019 представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов Коломойского пикетируют Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг с требованием снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование "зеленого" тарифа для солнечных и ветровых электростанций.

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