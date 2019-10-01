Комитет Рады согласовал отмену списка предприятий, не подлежащих приватизации

Фото: AFP / Genya SAVILOV

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития согласовал отмену перечня запрещенных к приватизации объектов. Об этом сообщил во вторник, 1 октября, глава комитета Дмитрий Наталуха в ходе согласительного совета.

"Сегодня утром комитет уже провел заседание. И уже есть первые результаты. В частности, комитет согласовал отмену перечня объектов, [запрещенных] к приватизации. Предварительно согласован законопроект об аренде государственной и коммунальной собственности", – сказал он.

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Новости "Сегодня" писали, что законопроект № 1054-1, которым предлагается признать недействительным установленный законом перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации, поступил в Раду 5 сентября 2019 года, а 13 сентября депутаты его одобрили в первом чтении.

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Рада также решила отказаться от возможности создавать специальную контрольную комиссию парламента по вопросам приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

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Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

25 сентября Кабинет министров утвердил четырех советников, а премьер-министр Алексей Гончарук назвал это решение техническим.

Напомним, что в январе 2019 года Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации в 2019 году. В списке было 16 предприятий. Ни одно из них пока не продано.

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