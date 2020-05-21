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Комитет ВР обратился к Кабмину относительно снижения портовых сборов

21 мая, 15:38

Портовые сборы в украинских портах - самые высокие среди стран Черноморского региона и экономически не обоснованы

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.

Об этом говорится в ответе комитета на обращение представителей промышленности и АПК.

В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.

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Ранее представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.

В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт "Южный" в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.

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По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 года произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях – еще выше (в частности, ГП "МТП Южный" – на 29%, в ГП "МТП Николаевский" – на 42 %).

Кроме того, снижение портовых сборов будет способствовать укреплению позиций украинских экспортеров на мировых рынках, ведь логистические расходы составляют существенную долю в цене их продукции.

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Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

В свою очередь экс-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов в Черноморском регионе.

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