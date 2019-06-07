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Компания ДТЭК внедряет новейшие технологии

7 июня, 23:08

Электромонтеры чинят линии электропередачи под напряжением


Ремонт электросетей без ущерба для соседей. Ради комфорта потребителей электроэнергии компания ДТЭК внедряет новейшие технологии. Чинят линии электропередачи под напряжением. А раньше на время ремонта у одного дома без света оставались еще несколько соседних. Не страшно ли работать под напряжением в 380 вольт энергетики рассказали корреспонденту "Сегодня" Наталье Гусак.

Бригада электромонтеров Магдалиновского РЭС получила задание отключить от электроснабжения давно заброшенный дом. Перед началом работ – готовят оборудование и инструмент.

Это инструмент с изолированным рукоятками для работы под напряжением. Напряжение там – 380 вольт. Работать под напряжением магдалиновские электромонтеры стали с начала года. Для этого в течение недели проходили специальное обучение у польских коллег. У работников компании ДТЭК есть необходимое оборудование и инструменты.

"Все хотят бесперебойное электроснабжение. Все хотят, чтобы все электроприборы работали. Поэтому компания ДТЭК вернулась к работам под напряжением, организации выполнения работ под напряжением. Для того, чтоб быть более клиентоориентированной", – поясняет главный инженер Магдалиновской РЭС Игорь Мартынюк.

Еще в прошлом году, чтобы провести работы по одному адресу, на несколько часов от электроснабжения должны были отключить едва ли не всю улицу.

Меры безопасности для электромонтеров – беспрецедентны. Продумано все до мелочей. От изоляции проводов, которые остаются под напряжением, до спецодежды.

"Мы постоянно ищем что-то новенькое и что-то инновационное. Стараемся развивать нашу компанию, изучаем лучшие зарубежные практики. Сейчас во многих развитых странах работы выполняются без снятия напряжения, то есть, без отключения абонентов", – говорит генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Вадим Кухта.

Вскоре преимущества таких инновационных методов работы смогут оценить не только жители Днепропетровской области, но и другие клиенты ДТЭК. А это жители Киевской, Одесской и Донецкой областей. 

Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации. 


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Тег технологии, электроэнергия, отключения, ДТЭК, без света, новейшие технологии, электроприборы

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