Компания ДТЭК внедряет новейшие технологии

Электромонтеры чинят линии электропередачи под напряжением

Ремонт электросетей без ущерба для соседей. Ради комфорта потребителей электроэнергии компания ДТЭК внедряет новейшие технологии. Чинят линии электропередачи под напряжением. А раньше на время ремонта у одного дома без света оставались еще несколько соседних. Не страшно ли работать под напряжением в 380 вольт энергетики рассказали корреспонденту "Сегодня" Наталье Гусак.

Бригада электромонтеров Магдалиновского РЭС получила задание отключить от электроснабжения давно заброшенный дом. Перед началом работ – готовят оборудование и инструмент.

Это инструмент с изолированным рукоятками для работы под напряжением. Напряжение там – 380 вольт. Работать под напряжением магдалиновские электромонтеры стали с начала года. Для этого в течение недели проходили специальное обучение у польских коллег. У работников компании ДТЭК есть необходимое оборудование и инструменты.

"Все хотят бесперебойное электроснабжение. Все хотят, чтобы все электроприборы работали. Поэтому компания ДТЭК вернулась к работам под напряжением, организации выполнения работ под напряжением. Для того, чтоб быть более клиентоориентированной", – поясняет главный инженер Магдалиновской РЭС Игорь Мартынюк.

Еще в прошлом году, чтобы провести работы по одному адресу, на несколько часов от электроснабжения должны были отключить едва ли не всю улицу.

Меры безопасности для электромонтеров – беспрецедентны. Продумано все до мелочей. От изоляции проводов, которые остаются под напряжением, до спецодежды.

"Мы постоянно ищем что-то новенькое и что-то инновационное. Стараемся развивать нашу компанию, изучаем лучшие зарубежные практики. Сейчас во многих развитых странах работы выполняются без снятия напряжения, то есть, без отключения абонентов", – говорит генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Вадим Кухта.

Вскоре преимущества таких инновационных методов работы смогут оценить не только жители Днепропетровской области, но и другие клиенты ДТЭК. А это жители Киевской, Одесской и Донецкой областей.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в рекордно короткий срок – за 3,5 месяца, что позволило построить объект с опережением графика более чем на 2 месяца. Глубина скважины составляет 5420 м.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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