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Компания "Нафтогаза" начнет торговать газом на бирже: что это значит

29 мая, 16:00

Эксперт объяснил, зачем "Нафтогаз Трейдинг" выходит на биржу

Фото: Pixabay

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", что входит в группу НАК "Нафтогаз Украины", присоединилась к Украинской энергетической бирже (УЭБ). Об этом сообщает пресс-служба НАК. Первые торги голубым топливом через электронную площадку ожидаются в июне.

Согласно пресс-релизу, торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет. В них принимают участие около 200 трейдеров и частных добывающих компаний. Однако объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, говорится в сообщении.

По мнению руководителя энергетических программ Центра имени Разумкова Владимира Омельченко, выход компании на электронную площадку прежде всего позитивно скажется на инфраструктуре ценообразования. 

"Это позитивный сигнал. Потому что Украинская энергетическая биржа станет более ликвидной, она вообще постепенно может стать ценовым ориентиром для части продажи природного газа в Украине", – сказал эксперт.

Кроме того, выход "Нафтогаз Трейдинг" на биржу в перспективе позволит снизить цены на газ, считает специалист.

"Более ликвидный рынок позволит увеличить уровень конкуренции между поставщиками, что автоматически приведет к снижению цен, – продолжил Омельченко. – Практически мы достигли ценового паритета между промышленностью и населением по газу, и фактически все подошло к тому, чтобы рынок был свободным и поставщики для населения и промышленности не разделялись". 

Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

Также сообщалось, что падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине немного снизить тарифы на газ для населения с 1 мая – на 3,5%, с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров.

Впрочем,в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ– из-за введения новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа. В результате стоимость голубого топлива для конечных бытовых потребителей повышается на на 4,5-4,9%.


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Тег газ, цена на газ, Нафтогаз Украины, биржа

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