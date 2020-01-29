Компенсации за увольнение и возрождение профсоюзов: новый закон "О труде" уже в комитете ВР

Обязательная компенсация при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров, декретный отпуск для обоих родителей одновременно – все это новинки Трудового кодекса. Правда, речь идет только о проекте закона. Украинцы обсуждают, что хорошо для работников, а что для работодателей. Новости "Сегодня" выяснили, что ждет работников в Украине.

Юлия Карповская 18 лет проработала в столичном профтехучилище. Начинала помощником, стала преподавателем и старшим мастером. Сейчас о последних днях на работе предпочитает не вспоминать:

"Не предоставили часов. Второе это то, что запретили ходить на различные конкурсы, круглые столы, конференции. Даже было так: "Кто тут руководитель, ты должна знать. Это морально очень тяжело".

Женщина проиграла конкурс на должность директора училища и ее начали выживать. История Юлии Карповской одна из многих. Незаконные увольнения, гонения инициативных работников, ненадлежащие условия работы. Именно для защиты прав работников правительство разработало проект нового Закона "О труде". Документ о трудовых отношениях только между работодателем и работником.

Галина Третьякова, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов:

"Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита".

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Среди новшеств – к привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще шесть: срочный, краткосрочный, сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить нас об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от нашего стажа.

Профсоюзы станут действительно независимыми. Для них правительство обещает написать отдельный закон. Давно пора осовременить законы о труде, говорят в Федерации работодателей Украины. Ведь те, что существуют сейчас – действуют прошлого века.

Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины:

"Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика будет не расти".

Оба законопроекта уже на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы.

Напомним, налоговую реформу в Украине планируют провести в 2020 году. Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, новое налоговое законодательство должно заработать с 2021 года.

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