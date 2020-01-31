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Компенсации за задержку пенсий и зарплат: текст закона раскрыли в Раде

31 января, 12:21

Авторы документа рассчитывают на снижение коррупционных рисков

/ Фото: Сегодня

В Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта, который предусматривает компенсации в случае задержек социальных выплат и зарплат. Документ зарегистрирован в парламенте от 28 января под № 2814, свидетельствуют данные с официального сайта Рады. Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Текст документа предусматривает внесение изменений в статью 2 Закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". В частности, в перечень выплат, за задержку которых положена компенсация, предлагают включать зарплаты, пенсии, стипендии, индексацию и соцвыплаты. Существующий в нынешней редакции пункт "и другое" при этом планируют убрать.

"Целью является определение исчерпывающего перечня денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, в которой также отмечено, что таким образом документ поможет снизить коррупционные риски.

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Напомним, ранее Госстат сообщил, что в Украине заметно выросли долги по зарплатам. Быстрее всего задолженность в 2019 году повышалась в Днепропетровской области.

Впрочем, за решение проблемы уже взялся Кабмин – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов собирает срочное совещание руководителей 30 предприятий, на которых работникам не выплачивают заработные платы своевременно и в полном объеме.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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