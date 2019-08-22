Компенсация за аннексию Крыма: Россия обжаловала решение суда по Ощадбанку

В российском Минюсте привели свои "доказательства" по делу

Фото: Ощадбанк / Facebook

Россия оспорила решение Арбитражного трибунала в Париже о компенсации Ощадбанку 1,1 млрд долларов убытков. Решение было принято 26 ноября 2018 года. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ, российская сторона пытается доказать, что крымское отделение "Ощада" якобы не подпадает под действие договора о защите инвестиций.

Как заявили в Минюсте РФ, соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были осуществлены после 1 января 1992 года.

"Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - заявили в российском Минюсте.

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Напомним, в июле-2019 Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать с России миллиард долларов.

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Как сообщалось, по итогам решения международного арбитража Ощадбанк заявил о сумме возмещения более миллиарда долларов и начислении 97 тыс. долларов процентов в каждый последующий день. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

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Россия не признала решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Соответственно, платить Москва отказывается.

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