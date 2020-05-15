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Компенсация за потерю посевов из-за засухи: сколько получат фермеры

15 мая, 11:19

Денис Беспалов

Для получения помощи необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя и площадь пострадавших посевов

В то время как СНБО прогнозирует дефицит воды в Украине, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи. Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", – сказал он.

По словам Высоцкого, инструмент компенсации должен быть максимально простым – для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.

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В настоящий момент министерство ищет юридический путь, чтобы реализовать эту идею как можно быстрее.

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"Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху. – Ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - рассказал чиновник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему Украина продолжает экспорт зерна.

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По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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зерно вода засуха аграрии Минэкономики

Источник: УНИАН

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