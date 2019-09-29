Компромисс в пользу "Нафтогаза": эксперты оценили решение об анбандлинге

Компромисс заключается в том, что имущество передают с баланса «Нафтогаза» на баланс нового оператора

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Украина еще на шаг продвинулась в решении проблемы анбандлинга "Нафтогаза", обещанного Евросоюзу в рамках соглашения об ассоциации, и дальнейшего использования своей газотранспортной системы. Новая модель анбандлинга (разделения) "Нафтогаза Украины", которую накануне утвердил Кабинет министров, позволяет создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) в соответствии с требованиями европейского законодательства. Эксперты, к которым сайт "Сегодня" обратился за комментариями относительно новой схемы анбандлинга, оценивают ее вовсе не так позитивно, как украинские чиновники.

"Компромисс заключается в том, что имущество таки передают с баланса "Нафтогаза" на баланс нового оператора. Но "Нафтогаз" оставляет за собой контроль за финансовым потоком. Так что можно сказать, что этот компромисс – в его пользу", – пояснил суть новой схемы Алексей Кущ.

При этом аргумент "Нафтогаза" насчет того, что анбандлинг по модели OU разрушил бы позиции Украины в Стокгольмском арбитраже и мы не получили бы выигранные 3 млрд долларов от "Газпрома", эксперты считают надуманным.

"Это мыльный пузырь, который специально запускается "Нафтогазом" для того, чтобы максимально продлить контроль над газотранспортной системой. На самом деле никакой прямой связи тут нет. Там была привязка к газовому контракту, нельзя было проводить анбандлинг до его завершения. Но полностью провести техническую работу, выполнить все юридические процедуры никто не запрещал", – говорит Алексей Кущ.

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"Я не видел изначально никакого риска, и этот тезис о невозможности анбандлинга из-за исков, по меньшей мере, странный. Судебные разбирательства могут тянуться если не десятилетиями, то пятилетками точно. За основными исками могут следовать апелляционные, новые иски, дела могут быть объединены, разъединены – это бесконечный процесс. Достаточно вспомнить дело ЮКОСа. Поэтому можно было сделать так, как поступают на Западе: если какая-то компания ведет судебные дела с другой компанией и это мешает развитию бизнеса, то создается некая новая компания, которая берет на себя исполнение всех обязательств, кроме исковых заявлений. Грубо говоря, остается почтовый ящик, который работает исключительно на юристов или на судебные иски. То есть юридическая ответственность, операционная, какая-то финансовая, политическая – они могут быть разделены так, как требует момент", – считает и Геннадий Рябцев.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению главы правления альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, решение Кабмина по модели анбандлинга усилит позиции Украины на трехсторонних газовых переговорах, которые сегодня проходят в Брюсселе относительно транзита газа с 2020 года.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Тайны анбандлинга: попадет ли Украина снова в газовую зависимость от России".

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