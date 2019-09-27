Кому это выгодно: Милованов объяснил, зачем украинцам рынок земли

Уже создаются финансовые инструменты, которые предоставят поддержку именно тем, кто будет покупать землю

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От введения рынка земли и продажи сельскохозяйственных земель выиграют все украинцы. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал министр экономразвития Тимофей Милованов.

"Кто будет иметь выгоду? Выгоду, в первую очередь, будут иметь украинцы. И это правда. Украинцы будут иметь выгоду потому, что мы запустим экономику. Но мы ее запустим таким образом, чтобы люди создали свои бизнесы и было больше собственников своего бизнеса", – отметил Милованов.

По словам министра, выиграет тот, у кого есть неограниченный доступ к ресурсам. И н важно – будет это физлицо или сделка будет через юридическую компанию.

"Сегодня вопрос в том, кого мы должны поддерживать – средних, крупных или малых фермеров. И для этого мы будем и уже создаем финансовые инструменты, которые предоставят поддержку именно тем, кто будет покупать землю или работать на земле объемом менее 500 га. То есть тот, кто хочет купить себе 5 га или 100 – получит наибольшую поддержку от государства", – заявил Милованов.

Напомним, в среду, 25 сентября, в Верховную Раду был внесен законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

Как сообщалось, после планируемого на осень 2020 года открытия рынка земли в Украине будет продаваться около 3% сельскохозяйственных земель в год.

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