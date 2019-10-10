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Кому нужны налоговые льготы: Зеленский перечислил отрасли

10 октября, 19:34

Президент считает, что льготы надо давать тем отраслям, которые быстро развиваются

/ Фото: Офис Президента Украины

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В Украине необходимо ввести льготное налогообложение в сферах инноваций, образования, медицины и экологии. Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

"Льготные налоги нужно делать для тех отраслей, которые действительно очень этого хотят и очень быстро развиваются в мире. То есть мы должны выставлять приоритеты… Для меня приоритетные, но я думаю, что правительство со мной может не согласиться, это все инновационные технологии, образование и все, что с этим связано, медицина", – сказал он.

При этом президент добавил, что сейчас нет ни одного шага навстречу развитым экотехнологиям.

"Потому что мы очень богатая страна: у нас есть и вода, и земля. И это нужно защищать. Кстати, нужно помогать фермерам", – отметил глава государства.

Новости "Сегодня" писали, в ходе пресс-марафона Зеленский также прокомментировал законопроект о рынке земли. По его мнению, документ требует доработки, так как сначала право на покупку участков должны иметь только граждане Украины.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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Источник: Сегодня

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