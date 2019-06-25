Кому повысят пенсию с 1 июля в Украине: появились новые подробности

Гройсман обещает, что июльское повышение пенсий не будет последним

Две тысячи гривен пенсии с 1 июля будут получать украинцы, которые имеют большой стаж, но получали невысокую заработную плату. Июльское повышение станет пятым с начала пенсионной реформы. Подробности узнавали журналисты "Сегодня".

Новость о повышении пенсий взбудоражила жителей Борисполя Киевской области. Они пришли в городское отделение Пенсионного фонда (ПФ), чтобы уточнить, кому и сколько добавят.

"Ждала добавки пенсии. Говорили, с 1 июля будут добавлять пенсии, но работающим – нет", – сообщила пенсионерка Валентина Митурич.

Ее сомнения развеял премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня он с рабочим визитом посетил Киевскую область. По его словам, пенсию повысят всем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал немного. У женщин стаж должен превышать 30 лет, а у мужчин – 35. Их пенсия вырастет до 2000 гривен.

В прошлом Митурич работала на государственной службе. У нее 1900 гривен пенсии, поэтому доплата составит 100 гривен.

В то же время Надежде Прудкой, у которой 40 лет стажа на должности библиотекаря, добавят 500 гривен.

"Это будет первое ощутимое повышение. Надеялась и раньше – думаю, получу, и то внучкам куплю, и то. Рада, хотя это не та пенсия, которая была бы ощутимой, но слава богу и за это. Надеемся на лучшее", – сказала она.

Пенсии повысятся примерно у 2,5 млн человек.

"Люди всю жизнь отработали, отпахали, но получали минимальную заработную плату. Или библиотекарь, или работник колхоза, и у них фактически по перерасчету не было возможности повышать пенсию. Это еще один системный шаг, который позволяет делать не разовые доплаты, а системные выплаты – более двух тысяч. И это принципиально для того, чтобы дальше двигаться с постоянным повышением пенсий. Экономика работает, надо ее лучше развивать. И все то, что наработает экономика, надо реинвестировать, в том числе и в социальную защиту, и в поддержку украинских пенсионеров", – заявил Гройсман.

Первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. Их пенсии выросли почти вдвое. В январе 2018-го и 2019-го увеличили выплаты военным пенсионерам. А в марте запустили автоматическую индексацию пенсий.

"Мы внедрили новый механизм, который предусматривает, что пенсии будут ежегодно индексироваться и повышаться на уровень соотношения 50% роста средней заработной платы и 50% инфляции. И это даст возможность пенсиям осовремениваться на постоянной основе", – отметил председатель правления ПФ Евгений Капинус.

Гройсман обещает, что июльское повышение не станет последним. В декабре – очередная индексация, а в марте 2020 года – массовый перерасчет.

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