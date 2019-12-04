Конец "золотого века": СМИ узнали о неутешительном прогнозе добычи сланцевой нефти

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Пока в мире растут цены на нефть, министры стран ОПЕК+ (24 страны-экспортера нефти) прогнозируют, что в США снизятся темпы роста добычи сланцевой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, ОПЕК+ "делает ставку на окончание сланцевого "золотого века" в США". И участники предстоящей министерской встречи ОПЕК+ "обсудят возможность повышения, а не снижения текущего уровня нефтедобычи".

"В чем причина? Они полагают, что темпы непрекращающегося роста добычи нефти в США серьезно снизятся в следующем году", – говорится в материале.

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Отмечается, что уровень добычи нефти в США в 2020 году повысится не столь значительно, нежели в 2019 или в 2018 году.

Источники из числа официальных лиц стран ОПЕК выразили убежденность в том, что спрос на нефть в мире может повыситься более значительно, чем прогнозировалось. Соответственно, появится больше предпосылок для подорожания черного золота.

Встреча ОПЕК+ на уровне министров состоится 5-6 декабря в Вене. На ней экспортеры рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что государственная "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" договорились о продлении транзита нефти по территории Украины до 1 января 2030 года. При этом базовые принципы сотрудничества между предприятиями остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что в провинции Бухейра на севере Египта из-за воров, пытавшихся просверлить трубопровод и украсть нефть, произошла утечка, а потом и пожар. Подробности узнавайте из сюжета:

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