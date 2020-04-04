В то же время, текущая ситуация на торговых зонах Украины и стран ЕС свидетельствует, что оптовая цена на электроэнергию в Украине вдвое выше котировки в соседних государствах

Конечная цена электроэнергии для промышленности в Украине на 33% ниже, чем в среднем по странам ЕС, отмечают в Центре Разумкова. Это связано с тем, что в ЕС значительно выше тарифы на распределение и налоги. К тому же финансирование генерации на других рынках осуществляется из многих составляющих, а в Украине только по оптовой цене.

В то же время, текущая ситуация на торговых зонах Украины и стран ЕС свидетельствует, что оптовая цена на электроэнергию в Украине вдвое выше котировки в соседних государствах: Польше, Румынии, Венгрии и Словакии. Однако оптовая цена формируется в результате торговых сессий на электронных биржах и не учитывает затрат на поставку и налогообложения. При этом, снижение котировок электроэнергии в странах ЕС также связано с введением карантинных мероприятий и уменьшения спроса до 20%.

Поэтому утверждение, содержащееся в некоторых украинских СМИ о высоких ценах на электроэнергию для украинской промышленности по сравнению с ценами индустриального сектора стран ЕС, соответствует действительности лишь в части оптовых цен. Уточненная оценка конечной стоимости электроэнергии для европейских потребителей может быть осуществлена ​​только в конце мая, после публикации Eurostat данных о ценах на розничном рынке.

По данным 2019 года, конечная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей Украины по методике Eurostat составляет 0,066 евро / кВт ч. Это на 24% меньше, чем в среднем по ЕС. В то же время, это на 6% больше стоимости ресурса для российских потребителей. При этом стоимость электроэнергии в Белоруссии выше украинском на 14%.

В то же время, с 29 марта цена на украинском рынке (сегмент рынок на сутки вперед) выросла с 1344 до диапазона 1543-1670 грн / МВт, то есть около 20%. К такому эффекту привела вынуждена стратегия продаж Энергоатома.

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Как отмечается в сообщении Энергоатома "Критическая ситуация требует от Компании принятия всех возможных мер для обеспечения надлежащего уровня безопасной эксплуатации ядерных установок, что является безусловным приоритетом в деятельности Энергоатома". Незадолго до этого Энергоатом в Хозяйственном суде Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" в госпредприятия "Гарантированный покупатель" (далее – ГП Гарпок) о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

На сегодняшний день существуют все предпосылки для наступления в ближайший месяц коллапса в энергетическом комплексе Украины.

Это вызвано несколькими факторами.

По минимальным оценкам, в 2020г. дефицит средств, необходимых для своевременного выполнения платежных обязательств перед производителями электроэнергии по зеленому тарифу, составит 18 млрд. В условиях глобальной экономической рецессии и соответствующей девальвации гривны, дефицит может превысить отметку в 20 млрд, что непременно скажется на функционировании энергетического комплекса Украины.

Введение чрезвычайного положения на всей территории Украины повлекло изменение графика потребления и уменьшило объем спроса на электроэнергию до 15%. При таких условиях, в отдельные часы (с 12 до 14) объем предложения электроэнергии произведенной из альтернативных источников может превышать спрос в сегменте рынка "на сутки вперед". При этом, из-за применения карантинных мероприятий в Украине, будет происходить снижение уровня расчетов за потребленную электроэнергию.

Перечисленные выше обстоятельства, наряду с ограничениями, определенными Положением о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии, создают дополнительную нагрузку на хозяйственную деятельность НАЭК "Энергоатом", который и без этого имеет проблемы с финансированием программы капитальных ремонтов атомных энергоблоков.

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Несовершенство законодательства, в частности в части введения балансирующего сегмента, приводит к менее 200 диспетчерских переключений на одни сутки. Такой подход к управлению режимами работы энергосистемы Украины приводит к повышенному износу устаревшего оборудования и создает предпосылки для возникновения аварийных ситуаций.

Все эти факторы стали следствием быстрого нарастания дебиторской задолженности НАЭК "Энергоатом" и низкой дисциплины ее погашения. Все это создает острый дефицит оборотных средств для выполнения элементарных финансово-хозяйственных операций предприятия, в частности, выплата заработной платы и закупка необходимых материалов для безопасной деятельности атомных электростанций. Таким образом, НАЭК "Энергоатом", который является крупнейшим генерирующим предприятием, находится в сверхкритическом состоянии.

До такого состояния привели экономически необоснованные низкие цены на электроэнергию для Энергоатома, который имеет самый низкий тариф в Европе и является главным донором генерации из ВИЭ. Именно из-за манипуляций членов НКРЕКП правилам рынка был создан дисбаланс на рынке, в том числе за счет: внедрение правил, позволяющих продавать "воздух" на оптовом рынке электрической энергии; импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии.

В ноябре-февраля НКРЕКП приняло ряд регуляторных мер, которые позволили существенно снизить оптовые цены на электроэнергию с одновременным нанесением убытков гарантированных покупателю, Энергоатома, производителям ВИЭ. Меры принимались без публично обнародованных расчетов влияния.

Все это приводит к банкротству основных "столпов" энергетической отрасли: Энергоатома, Гарантированного покупателя, предприятий тепловой генерации и объектов ВИЭ.

Чтобы избежать катастрофической ситуации на рынке необходимы следующие шаги:

Осуществить набор профессиональных кадров на руководящие позиции Минэнергоугля и НКРЕКП. Необходимо оздоровить экономическую модель работы энергорынка. Поддержание нездорово низких цен приводит к коллапсу в работе Энергоатома, ТЭС, шахтеров. Без оздоровления экономической модели нет разницы кто будет получать убытки по ПСО: Энергоатом или Гарантированный покупатель. Перебросить обязанности ПСО на Энергоатом это означает просто финансово развалить компанию. После оздоровления экономической модели энергорынка усовершенствовать механизм ПСО, в частности, через либерализацию торговли компании НАЭК "Энергоатом": прямые договоры с пупами (поставщики универсальных услуг); – прямые долгосрочные контракты с промышленными предприятиями; – увеличение доли реализации на открытом рынке; – достижение прозрачности в расходовании средств гарантированных поставщиков. Предоставить право гарантировано покупателю реализовывать электроэнергию, производимую из альтернативных источников, в сегменте двусторонних договоров по средневзвешенной цене РДН-комиссия оператора. Или зелеными сертификатами выше цены РДН. Посмотреть уровень ценовых ограничений в ночное время (увеличение в 1,1 грн / кВт ч) для предоставления возможности тепловой поколений конкурировать между собой за счет топливной составляющей в структуре цены. Пересмотреть правила работы участников в сегменте балансирующего рынка с четким определением философии его функционирования, как рынка штрафных санкций. То есть, в случае чрезмерного потребления цена для покупки небаланса должен применяться на уровне предельная часовая цена на РДН + 15%, а при недопотреблении и продажи небаланса цена должна составлять -60% от средней цены на РДН на данный час. Ввести механизм рынка вспомогательных услуг. Запретить применение штрафных санкций перед поставщиками универсальных услуг на период чрезвычайной ситуации и на два месяца после этого. Решить вопрос кадрового обеспечения НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом". Обеспечить кредитование со стороны одного из государственных банков для ликвидации задолженности ГП Гарпок перед поставщиками электрической энергии.

Напомним, в Раду подали законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

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