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Конфискация незаконных активов: Зеленский внес в Раду важный законопроект

29 августа, 18:55

Документ отмечен президентом как неотложный

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский, выступивший с обращением к народным депутатам, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов.

Документ внесен в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа. Проект закона определен как неотложный.

Текст законопроекта и пояснительная записка на данный момент отсутствуют на сайте парламента.

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Новости "Сегодня" писали, что первую сессию новой Верховной Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

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Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Перед народными депутатами выступил также Владимир Гройсман, объявивший о сложении полномочий его Кабинетом министров:

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Верховная Рада Зеленский конфискация

Источник: Сегодня

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