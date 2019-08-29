Конфискация незаконных активов: Зеленский внес в Раду важный законопроект

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский, выступивший с обращением к народным депутатам, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов.

Документ внесен в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа. Проект закона определен как неотложный.

Текст законопроекта и пояснительная записка на данный момент отсутствуют на сайте парламента.

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Новости "Сегодня" писали, что первую сессию новой Верховной Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

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Перед народными депутатами выступил также Владимир Гройсман, объявивший о сложении полномочий его Кабинетом министров:

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