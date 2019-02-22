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Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича поступили в госбюджет

Сегодня, 16:05

По словам Сарган, средства поступили сегодня на счет Госказначейства

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Конфискованные 1,5 млрд гривен у окружения Януковича поступили в госбюджет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/f25/5c6d2df25dd3a.jpg Экономика По словам Сарган, средства поступили сегодня на счет Госказначейства

На счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1,48 млрд гривен, полученные в результате спецконфискации денежных средств преступной организации времен президентства Виктора Януковича.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, средства поступили сегодня, 22 февраля.

Сарган также прикрепила фотокопии документов.

Напомним, 15 февраля 2019 года Луценко сообщил, что благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины открыт путь для исполнения приговора суда в части спецконфискации денежных средств преступной организации Януковича. Он сообщил, что деньги поступят в Госказначейство "в ближайшие дни" и будут направлены на поддержку армии.

28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Януковичем, его близкими, а также с должностными лицами бывшего правительства Украины и связанными с ними лицами. В 2017 году суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных средств.

Куда власть планировала направить эти деньги, читайте в статье "Сегодня": Конфискация денег Януковича: что думает власть и куда пойдут средства.

Ранее Луценко заявил, что есть неопровержимые факты причастности России к расстрелу Майдана во время Революции Достоинства:

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Тег Янукович, госказначейство, сарган, спецконфискация

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