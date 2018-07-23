Конфликт Ирана и США "подогрел" цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на популярные марки нефти уверенно идет вверх на фоне резких заявлений Вашингтона и Тегерана

Цены на нефть в понедельник, 23 июля, перешли к росту после провала неделей ранее. Эксперты объясняют нынешнюю тенденцию тем, что жесткие заявления США и Ирана перевесили опасения, связанные с влиянием торгового протекционизма на нефтяной рынок, пишет агентство Bloomberg.

Также британский профсоюз Unite начиная с 23 июля проведет серию из пяти 12-часовых и 24-часовых забастовок на платформах Total в Северном море – Alwyn, Dunbar и Elgin. По словам главного сырьевого стратега BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингиряна, забастовка на объектах Total в Северном море "поддерживает бычьи настроения на рынке" – то есть способствует росту цен на нефть.

Таким образом, цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 0,54 доллара (0,74%) – до 73,61 долларов за баррель. При этом ранее в понедельник цена на эту марку нефти достигала отметки в 74,34 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,82 доллара (1,20%) – до 69,08 долларов за баррель.

"Сейчас совершенно точно не та конъюнктура, в которой продавать (нефтяные фьючерсы – Ред.) будет хорошей идеей", – считает сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Напомним, США введут в действие большинство санкций против Ирана уже в начале августа, и европейские компании будут также затронуты этими санкциями. В ноябре санкции США против Ирана охватят и поставки иранской нефти.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал союзников присоединиться к "кампании по экономическому давлению на иранский режим" и пресечь его финансирование. В ответ Иран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если правительство арабской страны не изменит курс.