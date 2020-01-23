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"Конкуренция – это религия": Гончарук отреагировал на улучшение прогнозов для Украины

23 января, 12:01

Всемирный банк заметно повысил оценку будущего роста ВВП страны

Фото: Pressfoto / Freepik

Фото: Pressfoto / Freepik

Всемирный банк (ВБ) существенно улучшил прогноз экономического роста Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесены к категории со стагнацией или тенденцией к уменьшению. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины – с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

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Он также подчеркнул, что в Украине улучшается климат для ведения бизнеса – благодаря созданию равных правил для всех предпринимателей и возможностей по созданию конкурентоспособности.

"Честная конкуренция и равные правила для всех – это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", – заявил Гончарук.

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Напомним, как говорится в январском отчете ВБ, рост ВВП Украины в 2021-2022 годах может составить еще больше – 4,2%. В то же время, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что украинская экономика продемонстрирует гораздо более скромный результат – всего 3% в 2020 году и 3,1% в 2021-м.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика прогноз конкуренция ВВП Всемирный банк рост ВВП Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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