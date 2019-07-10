Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Конкуренция на новом рынке электроэнергии будет способствовать снижению тарифов – Трохимец

10 июля, 14:47

По словам эксперта, с запуском рынка электроэнергии ничего катастрофического не произошло

Фото: Pixabay

Новый рынок электроэнергии работает успешно и в перспективе конкуренция обеспечит снижение цен на электроэнергию. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала ZIK.

По словам эксперта, с запуском рынка электроэнергии ничего катастрофического не произошло, несмотря на апокалиптические прогнозы противников его введения. Рынок уже девять дней работает успешно.

"Нет роста цены, никаких техногенных катастроф, никаких сбоев. И вот сегодня уже 9 июля, это девятый день работы нового рынка. Электроэнергетическая система – это система, которая почувствовала любые проблемы сразу, в первые секунды. Если мы уже девять дней живем, и ничего экстраординарного не произошло, значит, все работает хорошо и будет работать дальше хорошо", – сказал Трохимец.

Президент Ассоциации энергетики также указал на сохранение стабильных цен на электроэнергию с 1 июля и отметил, что конкуренция на рынке в дальнейшем будет способствовать их снижению.

"Рынок – это конкуренция. Конкуренция всегда снижает стоимость товара, если она присутствует. До рынка никакой конкуренции не было. Тот, кто транспортировал электрическую энергию, тот же ее и продавал. И он не был никоим образом заинтересован в допуске к своим сетям другого. Сегодня владелец сетей уже заинтересован, чтобы в его сети приходили другие поставщики и поставляли свой товар, свою электрическую энергию конечным потребителям. А это однозначно в перспективе будет снижать стоимость электрической энергии", – констатировал Трохимец.

В частности, он обратил внимание, что на первых проведенных аукционах тарифы на электроэнергию с тепловых электростанций были снижены на 13%, соответственно и конечные потребители получили более низкую цену.

"Мы увидели, что не только не произошел рост тарифов для предприятий, а первые аукционы показали снижение тарифа, в частности с тепловых электростанций, наиболее обвиняли в том, что они якобы злоупотребляют своим монопольным, даже не монопольным, а олигопольным положением, повышая свои цены. Но они в первых же аукционах снизили ту цену, которая ранее была регулируемая для них, на 13%. Соответственно и конечный потребитель получил более низкую цену", – сообщил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег энергетика, электроэнергия, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Конкуренция на новом рынке электроэнергии будет способствовать снижению тарифов – Трохимец". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Полиция назвала возможную причину убийства работницы ВР

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Добкина не пустили в Россию

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Украинская ответочка России

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь