Конкурс на главу новой Таможни разблокирован: появилась реакция Гройсмана
Премьер-министр приветствует решение апелляционного суда
Решение Шестого апелляционного административного суда, разблокировавшего конкурс на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС), позволяет начать реальные изменения в этой сфере. Об этом 24 июня написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.
"Конкурс на должность главы Государственной таможенной службы разблокирован. Приветствую решение суда. Есть все возможности как можно быстрее провести все процедуры и начать реальные изменения в этой важнейшей сфере", – отметил глава правительства.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.
Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля.
По данным Министерства финансов, в заключительный этап конкурса на должность главы Таможенной службы прошли три кандидата:
- проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
Мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.
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