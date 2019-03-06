Конкурс на пост главы "Нафтогаза": появился комментарий Коболева

По словам Коболева, Кабмин не может принимать кадровые решения в "Нафтогазе"

Фото: AFP

Конкурс на пост главы "Нафтогаза": появился комментарий Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg 2019-03-06T17:57:00+02:00 Экономика По словам Коболева, Кабмин не может принимать кадровые решения в "Нафтогазе"

Объявление конкурса на должность председателя правления "Нафтогаза Украины" противоречит украинскому законодательству и духу проводимых реформ. Об этом сегодня заявил действующий глава компании Андрей Коболев.

"Как предварительное решение правительства об окончании моего контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса – противоречит украинскому законодательству, более того, такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления и помогали проводить этот закон", – сказал он на брифинге.

Коболев отметил, что Кабмин не имеет полномочий принимать кадровые решения.

По его словам, вся идеология заключалась в том, что для главного акционера "Нафтогаза" – правительства – основным инструментом управления является наблюдательный совет.

"Результат реформы, которая проводилась с государственными компаниями в нашей стране такая, что полномочия увольнять, назначать, менять зарплату, премии выписывать – это полномочия исключительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", и это можно проверить в законе, я не буду вдаваться в детали", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" заявил, что хочет сохранить должность и завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом".

Напомним, в январе 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" и пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Сам Коболев заявил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой".

28 февраля в СМИ появилась информация, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. 6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза Украины". Он стартует 23 марта.

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Источники: УНИАН , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.