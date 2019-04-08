Конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб: названо число претендентов
На каждую должность поступило одинаковое число заявок
Национальное агентство по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на должности глав Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб. На объявленные конкурсы поступило по семь заявок.
Об этом написал исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов на своей странице в Facebook.
По его словам, претенденты на пост руководителя ГТС:
- исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий;
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- замглавы – начальник Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;
- замгалвы Главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко;
- эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований "CASE-Украина" Андрей Саварец;
- директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин;
- соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша.
Власов также назвал кандидатов на пост главы ГНС:
- заместитель министра финансов Сергей Верланов;
- заместитель министра юстиции Сергей Петухов;
- начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин;
- экс-глава управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик;
- член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;
- экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович;
- главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк.
"Также завтра в 10:00 состоится первый этап конкурса – тест на владение иностранным языком. Далее – 16 и 23 апреля – претендентов ждут тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также собеседования с серией вопросов и ответов", – написал Власов.
По его словам, оценивать работы будут украинские и иностранные эксперты, бизнес-представители Всемирного банка, USAID, Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Украинского совета бизнеса.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС. В марте 2019-го правительство утвердило с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.
20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.
По данным СМИ, реальная зарплата глав ГНС и ГТС составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен.
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