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Конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб: названо число претендентов

Сегодня, 19:59

На каждую должность поступило одинаковое число заявок

Фото: Pixabay
Конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб: названо число претендентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8e/4c7/5c8f8e4c7dc72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8e/4c7/5c8f8e4c7dc72.jpg Экономика На каждую должность поступило одинаковое число заявок

Национальное агентство по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на должности глав Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной (ГТС) служб. На объявленные конкурсы поступило по семь заявок.

Об этом написал исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов на своей странице в Facebook.

По его словам, претенденты на пост руководителя ГТС:

  • исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий;
  • первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
  • замглавы – начальник Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;
  • замгалвы Главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко;
  • эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований "CASE-Украина" Андрей Саварец;
  • директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин;
  • соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша.

Власов также назвал кандидатов на пост главы ГНС:

  • заместитель министра финансов Сергей Верланов;
  • заместитель министра юстиции Сергей Петухов;
  • начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин;
  • экс-глава управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик;
  • член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;
  • экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович;
  • главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк.

"Также завтра в 10:00 состоится первый этап конкурса – тест на владение иностранным языком. Далее – 16 и 23 апреля – претендентов ждут тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также собеседования с серией вопросов и ответов", – написал Власов.

По его словам, оценивать работы будут украинские и иностранные эксперты, бизнес-представители Всемирного банка, USAID, Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Украинского совета бизнеса.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на ГНС и ГТС. В марте 2019-го правительство утвердило с доработкой положения о двух новых службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, ГНС и ГТС будут созданы как два юрлица.

20 марта правительство объявило конкурсы на должности глав этих служб.

По данным СМИ, реальная зарплата глав ГНС и ГТС составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен.

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Тег ГФС, Нефьодов, Власов, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба

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