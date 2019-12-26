Контракт близко: газовые переговоры Украины и России вышли на финишную прямую

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Сегодня, 26 декабря, представители "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" проведут новый раунд переговоров относительно транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Встреча состоится в Вене, столице Австрии. Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

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Как известно, 21 декабря "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа.

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Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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