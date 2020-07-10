Контракт на миллиарды: Украина будет производить электроавтобусы для Южной Кореи

Госпредприятие заключило один из крупнейших контрактов в промсекторе за последние годы, отметил Шмыгаль

Государственное предприятие "Южмаш", которое известно своими ракетными разработками, подписало контракт с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов. Общая сумма контракта почти 850 млн долларов. Это 23 млрд грн, и один из крупнейших контрактов в промышленном секторе за последние годы. Об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Горжусь, что в Украине есть такие предприятия. Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы", – написал он.

По словам премьера, "поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность".

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"Кроме того, в ближайшее время мы представим кандидата на должность вице-премьер – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, который, в частности, будет способствовать восстановлению украинской экономики", - добавил премьер.

Напомним, что в 2018 году "Южмаш" создал две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая принадлежит компании Orbital ATK. А годом ранее в США успешно запустили ракету, в создании которой участвовало предприятие.

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