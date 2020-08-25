Коронакризис перекраивает мировую экономику: что изменится в Украине

Коронакризис, который уже ударил по ВВП Украины, пока что не близится к завершению. Но уже заметно, какие уроки этот кризис может преподать нашей стране, говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

"Самый большой урок, который мы могли бы вынести из этого кризиса, – это понимание того, что мировая политико-экономическая парадигма очень изменилась. Причем она изменилась не просто в плане технологического уклада, глобальных цепочек создания добавочной стоимости и т.д. Ведущие мировые экономисты сейчас говорят о том, что капитализм в том виде, в котором он сейчас существует, подошел к своему институциональному кризису. Мировая экономика переходит к формату посткапитализма, в котором будут решаться, в частности, проблемы неравенства, диспропорций. То есть мир уходит от систем, которые нам навязывались последние 20 лет в рамках неолиберального дискурса и переходит к системам, которые у нас были и еще сохранилось", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Реклама

По его мнению, первыми отраслями, на которых скажутся такие изменения, станут медицина и образование.

"В Америке сейчас говорят о переходе к мобилизационной медицинской системе, которая может лечить большое количество людей. Это то, что было у нас. Такая медицина в Китае, что помогло им быстро справиться с пандемией. Учитывая, что биологическая угроза, как говорят, будет актуальной в ближайшие 40-50 лет, – это очень важный формат. То же касается образовательной системы: узкая специализация и коммерциализация образования уже не работают. Мы переходим к периоду размытых экономических циклов, когда через несколько лет может исчезнуть ряд профессий, которые важны сейчас. Будет возрастать важность системы образования общего доступа, финансируемая государством, и будет возрастать важность универсального образования. Все это было и еще не совсем разрушено у нас. И сейчас получается, что все уже идут с ярмарки (причем не просто идут, а несутся), а мы до сих пор идем на ярмарку. Если мы вовремя увидим этот процесс и развернемся на 180 градусов, мы окажемся впереди всех. А если нет – встречная толпа нас просто снесет", – резюмирует эксперт.

Читайте также: В Раде признали, что Украина "впереди планеты всей" по темпам падения ВВП

Об изменениях в системе образования говорит и основатель Школы универсального журналиста, секретарь Национального союза журналистов Украины Виталий Голубев.

"Нынешний кризис одномоментно легитимизировал для десятков миллионов такое явление, как дистанционное образование. "Точка невозврата" в виде недоверия к подобной форме обучения, существовавшего годами, пройдена мгновенно и бесповоротно. Это большой плюс и для самих учащихся, и для развития рынка. Можно и необходимо спорить о качестве и эффективности той или иной формы дистанционного обучения, о целесообразности его в разных возрастных категориях, но поезд, как говорится, пошел", – считает Виталий Голубев.

Читайте также: В Раде признали, что Украина "впереди планеты всей" по темпам падения ВВП

Реклама

Еще одним из позитивных изменений, которое, можно сказать, уже произошло безвозвратно, эксперты называют активный переход Украины в онлайн.

"Абсолютно все начали внедрять в свой бизнес и в частную жизнь процессы автоматизации и диджитализации. Даже пенсионеры научились оплачивать коммунальные услуги онлайн. Также поменялись форматы работы – многие компании перешли на смешанный график: работа в офисе и удаленно. Что касается бюрократизации, то мы еще в начале пути, но уже идем в сторону paperless (без бумаги. – Авт.). Мир после кризиса 2020 года будет другим, бизнес также уже изменился навсегда", – говорит финансовый эксперт, вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло.

Подробнее о том, чему экономические проблемы научили нашу страну за все время ее независимости, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Экономическая независимость Украины: уроки кризисов".

А о том, что думают о нынешнем кризисе украинцы, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама