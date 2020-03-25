Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины

Мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис. На этом фоне консалтинговая компания Capital Times обновила макроэкономический прогноз для Украины. Он предусматривает три сценария: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

Базовый сценарий предполагает, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ в 2020 году, а эпидемию COVID-19 удастся укротить до начала III квартала. При условии, что Нацбанк и Минфин будут продолжать умеренную политику, падение ВВП составит 4%. Среднегодовой курс доллара вырастет до 30,3 грн (на пике составит 35 грн/долл.), а инфляция – до 10,5%.

Пессимистичный сценарий возможен при условии, что сотрудничество с МВФ не возобновится, или если фискальное стимулирование со стороны правительства будет избыточным. Также многое зависит от глубины мирового кризиса. В таком случае ВВП Украины к концу 2020-го может упасть на 10%, среднегодовой курс доллара будет на уровне 32,6 грн, поднимаясь на пиках до 45 грн, инфляция ускорится до 16,5%.

Оптимистический сценарий будет возможен в том случае, если пик кризиса придется на II квартал 2020 года, после чего экономика начнет быстро восстанавливаться благодаря фискальным и монетарным стимулам, а также подписанию новой программе с МВФ на крупную сумму. В этом случае ВВП Украины не упадет (хотя и не вырастет). Гривня ослабится только до 28,5 грн за доллар (среднегодовой курс), достигая на максимуме 32 грн/долл. Инфляция повысится незначительно – до 6,3%. Экономический подъем начнется с IV квартала. Долларовый ВВП Украины пострадает незначительно (минус 2,8%, или 150 млрд долл.), валютные резервы сохранятся на уровне 20,1 млрд долл.

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман объяснил, что многое будет зависеть и от того, удастся ли избежать повторной вспышки коронавирусной инфекции осенью.

"Сейчас нам говорят, что поборют коронавирус, наверное, только где-то к августу. Но осенью опять осложнятся погодные условия, опять риски гриппа, и, к сожалению, есть высокая вероятность, что то, что мы сейчас переживаем, – это легкая прогулка перед тем, что мы переживем зимой 2021 года, когда на рынок выйдет "коронавирус №2", мутировавший, может быть, еще с большими осложнениями", – говорит Эрик Найман. В тренде Доллар упал в цене после рекордного скачка

При этом он призвал быть оптимистами и думать позитивно.

"Уже точно понятно: то, что произошло в мировой экономике, – такое случается раз в сто лет. Мы сейчас находимся в уникальной ситуации. А уникальная ситуация, уникальные кризисы – это еще и уникальные возможности. Поэтому будьте оптимистами. Смотрите на происходящее с позитивной стороны и ищите, как на этом можно заработать", – посоветовал он.

Подробнее узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Какой будет инфляция и курс доллара из-за коронавируса: прогнозы экспертов".

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