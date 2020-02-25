Коронавирус бьет по кошельку: главные богачи мира за день потеряли миллиарды долларов

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов за день – 24 февраля – из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. Индексы, в свою очередь, стремительно падают из-за опасений, что распространение коронавируса ударит по мировой экономике. Это крупнейшие потери для лиц, входящих в рейтинг Bloomberg, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения.

Так, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по 4,84 млрд долларов каждый – больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место по данному показателю.

Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд долларов, главы Facebook Марка Цукерберга – на 3,48 млрд долларов, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа – на 2,7 млрд долларов. Билл Гейтс и Уоррен Баффет потеряли более чем по 2 млрд долларов каждый.

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Фондовые торги в США 24 февраля завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.

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Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 34 странах.

При этом пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, заявил на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Кроме того, исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон отмечал, что масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен.

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