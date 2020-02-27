Коронавирус бьет по нефти: цены рухнули до минимума за год

Мировые цены на нефть эталонных марок упали до минимума за 13 месяцев и продолжают снижаться. На рынок давят опасения о том, что распространение коронавируса, который проник уже в 48 стран, негативно повлияет на глобальную экономику, а значит и на спрос на нефть, объясняют аналитики Dow Jones.

Так, 27 февраля апрельские фьючерсы на Brent к 14:23 по киевскому времени подешевели на торгах в Лондоне до 51,48 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы к этому времени на WTI снизились на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже до 47,45 доллара за баррель.

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Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) 27 февраля упала на 3,8% – до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.

Напомним, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. На данный момент число больных превысило 82 тысячи, более 2800 человек умерли.

При этом власти Китая перенесли сроки "победы" над коронавирусом. Распространение COVID-19 будет взято под контроль к концу апреля, заявили в Пекине. Пока же по всему миру нарастает паника из-за вируса. На днях украинка, которая более шести лет живет в Китае, сняла на видео свой поход в супермаркет:

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